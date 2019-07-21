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رئيس مدينة أرمنت يحذر الأهالي من إعلانات توظيف في مصنع وهمي علي طريق الرزيقات

الأحد، 21 يوليه 2019 03:59 م
رئيس مدينة أرمنت يحذر الأهالي من إعلانات توظيف في مصنع وهمي علي طريق الرزيقات محافظة الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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حذر العميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت غربى الأقصر، من إنتشار إعلانات توظيف على وسائل التواصل الإجتماعى، عن إقامة مصنع على طريق الرزيقات وتوظيف عدداً من العمال، موضحاً أنه لا يوجد حتى الآن أى تخصيص أراضى لإقامة مصنع فى المدينة، ولم يتم إستخراج رخصة نشاط نهائياً.
 
وشدد رئيس الوحدة المحلية لأرمنت، فى بيان صحفى على ضرورة عدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات، التى لا أساس لها من الصحة، حيث أن الوحدة المحلية غير مسئولة عن أى أضرار تحدث جراء الإنسياق وراء هذه الإعلانات، مضيفا أن من يريد التأكد من أية اعلانات توظيف، فعليه التوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة مدى صدق المشروعات من عدمها، كما أن المجلس قد قام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة هذة حيال الواقعة.
 
 

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