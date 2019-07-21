تعرف على الأعداد المطلوبة لــ16 كلية بجامعة سوهاج قبل بدء التنسيق

سوهاج - محمود مقبول

أنهت جامعة سوهاج كافة الأستعدادات الخاصة بإستقبال طلاب الثانوية العامة للتنسيق على المرحلة الأولى والتى تنطلق اليوم الأحد ، حيث بلغ عدد المعامل التى سوف تقوم بإستقبال الطلاب على مستوى المحافظة 12 معملا بإجمالى 600 جهاز.

اليوم السابع تواصل مع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة للتعرف على أعداد الطلاب المقترح قبولهم بالكليات المختلفة للعام الجامعى 2019 /2020 والبالغ عددهم 16 كلية بالإضافة إلى معهد التمريض تعرف عليها.

1 - كلية التربية شعبة عام، شعبة أساسي، شعبة طفولة، شعبة تجاري حيث بلغت الأعداد المقترح قبولها 3300 طالب وطالبة

2 - كلية التجارة إنتظام حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 6000 طالب وطالبة.

3 - كلية التجارة إنتساب موجه حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 4000 طالب وطالبة .

4 - كلية الآداب إنتظام حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 4500 طالب وطالبة.

5 - كلية الآداب إنتساب موجه حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 3000 طالب وطالبة.

6 - كلية الطب البشري حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 250 طالب وطالبة .

7 - كلية العلوم حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 415 طالب وطالبة.

8 - كلية التمريض حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 110 طالب وطالبة.

9 - كلية الزراعة حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 300 طالب وطالبة.

10 - كلية التعليم الصناعي حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 300 طالب وطالبة

11 - كلية الطب البيطري حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 155 طالب وطالبة

12- كلية الهندسة حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 250 طالب وطالبة .

13 – كلية الصيدلة حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 200 طالب وطالبة.

14 - كلية التربية الرياضية حيث بلغت جملة الأعداد المقترح قبولها 400 طالب وطالبة

15 - كلية الالسن حيث بلغت جملة الأعداد المقترحة 600 طالب وطالبة .

16 - كلية الحقوق إنتظام حيث بلغت جملة الأعداد المقترحة 315 طالب وطالبة.

17 - كلية الحقوق إنتساب موجه حيث بلغت جملة الأعداد المقترحة 170 طالب وطالبة.

18 - كلية الاثار حيث بلغت جملة الأعداد المقترحة 450 طالب وطالبة.

19 - كلية الحاسبات والمعلومات حيث بلغت جملة الأعداد المقترحة 120 طالب وطالبة.

20 - معهد فني التمريض حيث بلغت جملة الأعداد المقترحة 100 طالب وطالبة

كان قد تابع رئيس الجامعة اخر الاستعدادات لاطلاق المعسكر الارشادي والتوعوي "اعرف كليتك" والذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتي 25 أغسطس القادم، لمساعدة طلاب الثانوية العامة اثناء تقدمهم للتنسيق وتعريفهم بالخدمات والادارات التي يتعامل معها، كما تفقد عدد من المعامل المخصصة لاجراء عملية التنسيق.