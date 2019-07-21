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كمنحة لا ترد..

تضامن إسنا: 33 مشروع إقتصادي لأسر قرى إسنا الفقيرة بـ10 آلاف جنيه للمشروع

الأحد، 21 يوليه 2019 09:07 م
تضامن إسنا: 33 مشروع إقتصادي لأسر قرى إسنا الفقيرة بـ10 آلاف جنيه للمشروع محمود الضوى مدير إدارة تضامن مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح محمود الضوي مدير إدارة تضامن مدينة إسنا جنوبي الأقصر، أنه تم توزيع 33 مشروع إقتصادي للأسر الفقيرة قيمة كل مشروع 10 آلاف جنية كمنحة لا ترد، وذلك ضمن مشروع "بدل حال قريتك" لدعم الأسر الفقيرة بقري مدينة إسنا، برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمود فارق وكيل الوزارة، ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية.

وأضاف مدير تضامن إسنا لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات التي تم توزيعها شملت مايلي: "ماكينات ري - ماكينات عزيق - أعلاف - أدوات منزلية - أدوات تجميل - أحذية – مفروشات"، وذلك لتبديل أحوال أهالي قرية نجع الفوال بمدينة إسنا، حيث تم دعم الأهالي وتسليمهم تلك المشروعات المميزة بحضور الدكتور فتحي البنا مدير إدارة التربية والتعليم بإسنا والريس صالح رئيس القرية، وفؤاد حسانين عضو المؤسسة، وحسن عبد المنعم رئيس الوحدة.

وأوضح محمود الضوي مدير إدارة تضامن إسنا، أنه كان قد بدء من قبل مشروع تنمية نجع الفوال وقرية الدير بمركز ومدينة أسنا، والذي تضمن توصيل خدمات الصرف الصحى، وإنشاء مخبز، وإنشاء حضانة لمرحلة التعليم المبكر، وإنشاء وتجهيز مركز للخدمات الاجتماعية، حيث أن المشروع يستهدف توفير سكن كريم للمواطنين، فضلا عن توفير برامج محو الأمية، إلى جانب إقامة مشروعات أقتصادية تستهدف دعم المرأة والشباب.

 


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