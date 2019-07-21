تسليم مشروع الصرف وتغطية البيارات ب 5 قرى بتكلفة 49 مليون جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، انه سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية حازق وتوابعها "الشرقاوية، أبومهدى، خالدة وشعبانة، أبوعجور، مصرب الجرن، التفتيش، الأرنب"، وقرى "خاطر، منشية الجرايدة، عزبة الترزى" بمركز بيلا نهاية العام القادم 2020م، بتكلفة 9ملايين جنيه شاملة " محطة المعالجة - محطة الرفع – شبكة الانحدار- خط الطرد " لخدمة 80 ألف نسمة بقرى حازق وتوابعها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، كما سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية الفم الصعيدى بمركز دسوق مارس 2020م، بتكلفة 9 مليون جنيه شاملة " محطة الرفع، شبكة الانحدار، خط الطرد " لخدمة 5ألاف نسمة بقرية الفم الصعيدى.

وقال محافظ كفرالشيخ،إنه كلف المهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بتغطية بيارات مشروع الصرف الصحى ببقلولة بالرياض، كما كلف المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، بالإنتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للصرف بالتوازى مع أعمال المشروع لصالح الخدمات بالقرية وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في مواعيدها بنهاية العام الجارى بتكلفة 18مليون جنيه شاملة " محطة الرفع ،شبكة الانحدار،خط الطرد" لخدمة 5500 نسمة بقرية بقلولة وتوابعها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية الصالحات وسعفان بمركز سيدى سالم نهاية العام القادم 2020م، بتكلفة 13 مليون جنيه شاملة "محطة الرفع ،شبكة الانحدار،خط الطرد" لخدمة 5ألاف نسمة بقرية الصالحات وسعفان.