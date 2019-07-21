تسليم مشروعات صرف بعدد من قرى كفر الشيخ بـ 150مليون جنيه

وأضاف المحافظ ، أنه سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية كوم الحجر، بمركز الحامول ،بتكلفة 15مليون جنيه شاملة " محطة الرفع ، شبكة الانحدار،خط الطرد " لخدمة 7ألاف نسمة بقرية كوم الحجر.

وأضاف، محافظ كفرالشيخ، سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية الأبعادية بمركز الحامول بتكلفة 19 مليون جنيه شاملة " محطة الرفع ،شبكة الانحدار، خط الطرد " لخدمة 8ألاف نسمة بقرية الأبعادية،ومشروع الصرف الصحى بقرية الكفر الشرقى بمركز الحامول، بتكلفة 27 مليون جنيه شاملة " محطة الرفع، شبكة الانحدار، خط الطرد " لخدمة 12 ألف نسمة بقرية الكفر الشرقى.

وقال محافظ كفرالشيخ، سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بعزبة قابل والجواد الغربى بمركز مطوبس بتكلفة 10 ملايين جنيه شاملة " محطة الرفع،شبكة الانحدار، خط الطرد " لخدمة 4ألافنسمة بقرية قابل والجواد الغربى ،وتسليم مشروع الصرف الصحى بقرى " السيد خليل، الرغامة، العمدان، أبومصطفى " بمركز الرياض ،بتكلفة 91 مليون جنيه شاملة " محطة الرفع، شبكة الانحدار،خط الطرد " لخدمة 24 ألف نسمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيفتتح الاسبوع المقبل لوحة توزيع كهرباء الجرايدة الأسبوع القادم بقدرة 24ميجاوات بتكلفة 89 مليون جنيه، كما سيتم تركيب محول بقدرة 500 ك.وات ومحول المرور بقدرة 500 ك.وات لرفع قدرة التيار الكهربائى بالجرايدة وتوابعها بمركز بيلا ومواجهة الأحمال والحد من حالات فصل التيار الكهربائى لصالح التنمية وخدمات المواطنين بتلك المناطق.