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بدء تنفيذ أولى التجارب التشغيلية لمبنى المطار الجديد بأبو ظبى

الأحد، 21 يوليه 2019 03:37 م
بدء تنفيذ أولى التجارب التشغيلية لمبنى المطار الجديد بأبو ظبى مبنى المطار الجديد فى أبو ظبى
إيمان حنا

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بدأت التجارب التشغيلية فى مبنى المطار الجديد بأبو ظبى، بحسب ما أعلنت مطارات أبوظبى، وذلك فى خطوة هامة على صعيد مراحل إنجاز المبنى، وقد ساهمت التجربة التشغيلية فى اختبار جاهزية مبنى المطار الجديد، إذ تضمنت محاكاة العمليات التشغيلية فى المبنى شارك فيها مؤخرا أكثر من 800 من متطوعى وموظفى العمليات والشركاء الاستراتيجيين فيما جرى الاختبار بالاستعانة بطائرتى "ايرباص" A330-300 وA330-200 تابعتين للاتحاد للطيران، بحسب البيان الإمارتية.

 

وسيصبح مبنى مطار أبوظبى الدولى الجديد، "ميدفيلد"، أول محطة مطار في المنطقة تشغل شبكة الاتصالات عالية السرعة 5G، أى الجيل الخامس، والتى توفرها شركة إتصالات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

 

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ان هذه التجربة تندرج في مسيرة استكمال مشروع مبنى المطار الجديد، حيث تم تقييم جاهزية المبنى والعمليات التشغيلية. وقد جرى تصميم مبنى المطار الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 8500 مسافر فى الساعة، ونظام مناولة للأمتعة يمكنه معالجة حوالى نصف مليون حقيبة فى اليوم ليكون الأكبر من نوعه فى المنطقة.
 

واختبرت الفرق المشاركة والمتطوّعون التشغيل التجريبي لمبنى المطار الجديد وفق عدد من السيناريوهات، شملت عمليات مغادرة وعبور ووصول المسافرين، حيث قام المتطوعون بإتمام إجراءات السفر التى تشمل تدقيق الجوازات والتدقيق الأمنى، والجمارك والهجرة، وتسليم الأمتعة والاستعانة بخدمات المسافرين ومن ثم مغادرة المبنى. 



وأتاحت التجربة لموظفي مطارات أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين الفرصة لتقييم العمليات المتعلقة بخدماتهم والتى تضم إجراءات السفر بالإضافة إلى خدمات التموين والتزود بالوقود وفحص الطائرة قبل الإقلاع.


المطار الجديد فى أبو ظبى

الامارات

ابوظبى

انشاءات الامارات

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