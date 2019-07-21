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انشاء 26 مدرسة جديدة بالبحيرة بتكلفة 132 مليون جنية

الأحد، 21 يوليه 2019 03:20 م
انشاء 26 مدرسة جديدة بالبحيرة بتكلفة 132 مليون جنية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، عن الإنتهاء من إنشاء 26 مدرسة، تضم 448 فصل بتكلفة 132 مليون جنية، كما يجرى العمل بعدد 70 مدرسة أخرى، تضم عدد 1107 فصل بتكلفة 515 مليون جنية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات خطة 2018/2019.
 
و أشار امنة ، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 6 مليون و214 ألف جنية، لعمل الصيانة البسيطة لعدد 2374 من المدارس المستهدفة خلال العام الدراسى الحالى .
 
واكد أمنة، أنه تم تذليل عدد من المعوقات التى كانت تعترض تنفيذ مشروعات تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، وتم دفع العمل فى إنشاء عدد 4 مدارس بمركز بدر بسبب قيود الإرتفاع، وكذا إنهاء إعتراض وزارة الزراعة على إنشاء عدد 2 مدرسة بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بدمنهور، وكذا إنهاء إعتراض إدارة دمنهور التعليمية على إنشاء مدرسة رسمى للغات داخل مدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور.
 
مؤكدا أن الهيئة القومية لضمان الجودة، إعتمدت 68 مدرسة بالبحيرة، وتم تحويل عدد 3 مدارس ثانوية إلى مدارس عسكرية لتدريس مادة التربية العسكرية، وكذلك تم إختيار 5 مدارس للتعليم الفنى ضمن مسابقة أفضل مدرسة على مستوى الجمهورية، كما تم تنظيم عدد 15 معرض ومسابقة بالمحافظة. 
 
 

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