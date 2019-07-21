اعتداء إرهابى يستهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقى بسوريا

دمشق /أ ش أ/

استهدفت مجموعات مسلحة قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقى، اليوم الأحد، ما أدى إلى جنوح القاطرة وعربة الركاب وصهريجى فوسفات واشتعال النيران فى القاطرة، وتعرض طاقم القطار لإصابات مختلفة.

وذكرت وزارة النقل السورية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن مسلحين تسللوا إلى موقع السكة الحديدية بين موقعى الفجوة والبصيرة وزرعوا عبوة ناسفة على خط سير القطار القادم باتجاه مناجم الفوسفات بمنطقة خنيفيس بريف حمص الشرقي.

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية التابعة لها بدأت العمل على إزالة أضرار الاعتداء الإرهابى وإصلاح السكة واستئناف عمليات النقل.