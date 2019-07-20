وزير الإعلام اليمنى: النظام الايرانى تجاوز الخطوط الحمراء وأصبح أداة للإرهاب

عدن /أ ش أ/

قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن النظام الايرانى تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف الإريانى ، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، "إن اليمن عانت على مدار سنوات من التدخلات والسياسات الإيرانية الخبيثة ، وها هو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوى بنيران وإرهاب هذا النظام المارق"، مشيرا إلى تحذيرات الرئيس عبدربه منصور هادى فى عام 2013 من الدور الإيرانى المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعيه لتصدير الثورة الخمينية.

ولفت إلى الممارسات الإرهابية للنظام الإيرانى من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة فى المنطقة ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وطالب وزير الإعلام اليمنى المجتمع الدولى بموقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيرانى ونزع مخالبه فى المنطقة ابتداء من المليشيا الحوثية؛ وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية الذى يمس مصالح العالم برمته.