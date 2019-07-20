هدم عقار من 4 طوابق لميله علي اخر مجاور بطوخ بالقليوبيه

القليوبيه فريق المحافظات

قررت لجنة المنشات الايلة للسقوط بالقليوبية هدم عقار مكون من 4 طوابق بقرية جزيرة الاحرار بطوخ لخطورته على سكانه.

كما قررت اللجنة اخلاء المواطنين منه وان يتم الهدم على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب انشائية به ما ادى الى ميله بحوالى 20 سنتيمتر.

تفقد محمد خيرى يرافقه لجنه من الادارة الهندسيه بمدينه طوخ المنزل وقررت احالة الموضوع للجنة المنشات الايلة للسقوط وقرر رئيس المدينه اخلاء المنزل حرصا على سلامة قاطنيه .

كانت حالة من الفزع قد سادت بين أهالي قرية جزيرة الأحرار دائرة مركز طوخ إثر وجود ميل لأحد المنازل مكون من 4 طوابق على آخر مجاور له، ما أدى إلى خروج السكان من المنزلين خوفا من الانهيار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء واستدعاء لجنة من الوحدة المحلية لمعاينة المنزلين،وحُرر محضر بالواقعة.

تلقي المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا من الاهالى بوجود ميل لأحد العقارات على منزل اخر مجاور له مما ينذر بكارثة انهيار المنزلين.

اخطر اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ والرائد محمد بدوى مدير الدفاع المدنى والحريق ،وتبين ان المنزل مكون من 4 طوابق ويوجد به ميل على منزل اخر مجاور ،وتم اخلاء السكان من المنزلين حرصا على حياتهم ،وإخطار الوحدة المحليه لإعمال شؤنها ومعاينة المنزل المائل وتحرر محضر بالواقعة.