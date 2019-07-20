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محافظ كفر الشيخ يصدر قرار تخصيص اراضى لإقامة مشروعات خدمية

السبت، 20 يوليه 2019 01:01 م
محافظ كفر الشيخ يصدر قرار تخصيص اراضى لإقامة مشروعات خدمية لدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، نائب رئيس مدينة برج البرلس للتحقيق، لعدم إعطائه تمام اشارة غرفة العمليات في نهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019 وبداية 9 يوليو 2019، بالنوبتجية الليلية.
 
كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، تعديل تشكيل لجنة التظلمات من القرارات الادارية المنشأة بمديرية التربية والتعليم،على أن يكون التشكيل برئاسة مدير عام التعليم العام،وعضوية كبير باحثين قانونيين،مدير ادارة التوجيه المالي والإداري،مدير ادارة المتابعة،عضو نقابي، لنقل مدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية الى ادارة سيدى سالم التعليمية بناءً على طلب تقدم بة وتمت الموافقة علية وذلك للصالح العام، وتم اختيار " غادة جابر النحاس" مدير ادارة المتابعة بالمديرية لتحل محلة كعضو باللجنةـ لصالح العمل.
 
كما أصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً رقم 12796لسنة 2019، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، ،لمراجعة كافة الاعمال التي تمت بالحدائق الواقعة على البر الشرقي ناحية مطوبس بالحديقة القبلية والبحرية وإعداد تقرير خلال 10 أيام. 
 
كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 12672 لسنة 2019، بتخصيص 6 قراريط، الواقعة بحوض الفسطاطية نمرة /4 ناحية عزبة الطويل التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب، تبرع" أحمد حلمى حافظ" لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، على أن يتم التنفيذ خلال عامان من تاريخه، وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان يعتبر القرار كأن لم يكن.
 
كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 12671لسنة 2019، بتخصيص 523م، الواقعة بحوض البرية نمرة 1 بناحية قرية الربايعة بسيدي سالم، تبرع" فاطمة شعبان محمد امبابى" لإقامة محطة رفع للصرف الصحي، على أن يتم التنفيذ خلال عامان من تاريخه، وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان يعتبر القرار كأن لم يكن.
 
كما أصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 12670 لسنة 2019، بتخصيص 350م، الواقعة بحوض البلد بناحية قرية الشمارقة، تبرع" عبدالقادر عبدالقادر حجازي " لإقامة محطة رفع للصرف الصحي، على أن يتم التنفيذ خلال عامان من تاريخه، وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامان يعتبر القرار كأن لم يكن.
 
من ناحية أخرى، قال المحاسب محمد محمود أبو غنيمه ،السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ،شدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ،وبالتنسيق المستمر بين نواب رئيس المدينة في أعمال إزالة التعديات،كما وجه بالاهتمام بمدينة كفر الشيخ،لتكون نموذجاً مثالياً بين مراكز ومدن المحافظة  من خلال خطة تم وضعها، وإظهار مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة في أعلى مستوى للنظافة والتجميل بما يتماشى مع التنسيق الحضاري لجميع الشوارع والحدائق والمنتزهات.

وأضاف أبو غنيمه ،أنه شدد على تواجد جميع سائقي معدات الحملة الميكانيكية في أماكن العمل المخصصة لهم ، مع استمرار أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم ، وكذلك جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بشرق وغرب المدينة بكامل طاقتها للتصدي لأعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المنبع على مدار اليوم في قرى مركز كفر الشيخ، موجهاً نواب مركز ومدينة كفر الشيخ ، بالعمل بروح الفريق الواحد .

 

 


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