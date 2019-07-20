محافظ القليوبية: تطبيق مبادرة تطهير الشواطئ من البلاستيك ببنها الشهر المقبل..صور

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن مبادرة تطهير شواطئ القليوبية من البلاستيك سيتم تعميمها علي باقي شواطئ المحافظة، كما سيتم تطبيقها الشهر المقبل بمدينة بنها،ككا سيتم تخصيص يوما كل شهر لتدشينها بشواطئ المحافطة.

وأكد المحافظ في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن المواد البلاستيكية تمنع وصول الأكسجين للأحياء البحرية وتؤثر سلبا عليها، وبالتالي تسعي المحافظة لتطهير تلك المواد ، مشيرا إلي أن المحافظة هي ثاني محافظات الجمهورية تطبيقا لتلك المبادرة بعد محافظة البحر الأحمر.

وكان قد دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمدينة القناطر الخيرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وذلك لتأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك، بمشاركة ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتوو علاء عبد السلام وكيل وزارة الري.

وضمت المبادرة عدد كبير من المتطوعين الشباب التابعين للمؤسسة للقيام بحملات نظافة، بدأت بمدينة القناطر الخيرية بداية من ملتقي تفرع النيل إلي فرعي دمياط ورشيد وذلك من أجل حماية البيئة في المحافظة من الآثار الخطيرة للبلاستيك على التنوع البيولوجي والاقتصاد والصحة العامة، والذي تتطلب متبقياته مئات السنين لكي تتحلل.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات المواطنين حيث ستتنوع الأنشطة بين ندوات توعوية وورش عمل توعوية واعادة تدوير للمخلفات، كما ستقوم المؤسسة مع شركائها في دول شمال افريقيا في التوعية بأضرار البلاستيك، ويتم العمل جنبًا الي جنب بين هذه المؤسسة والمؤسسات المشاركة والتي وصل عددها في هذه الفاعلية حتى الآن 21 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في شمال أفريقيا.