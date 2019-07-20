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لمواجهة الحر.. مبادرة شبابية لتوزيع مياه مثلجة داخل محطة قطار الصعيد ببنى سويف

السبت، 20 يوليه 2019 03:00 ص
لمواجهة الحر.. مبادرة شبابية لتوزيع مياه مثلجة داخل محطة قطار الصعيد ببنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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محطة سكك حديد الفشن، جنوب محافظة بنى سويف، أصبحت أحد أشهر محطات القطارات على خط الصعيد بالنسبة للركاب المترددين يوميا على قطارات الصعيد.

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شهرة المحطة سببها 30 شابا من خريجى وطلاب الجامعات بمدينة الفشن، أطلقوا على أنفسهم فريق نسور الخير يشترون ألواح الثلج ويجهزون أكياس المياه المثلجة لتوزيعها على ركاب القطارات .

 

محمد جمال، أحد شباب المبادرة، أكد لـ"اليوم السابع" أن 30 شابا من طلاب وخريجى الجامعات والمدارس يتجمعون يوميا داخل محطة قطار مدينة الفشن لتجهيز أكياس المياه المثلجة.

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وأضاف محمد جمال: "نقوم بشراء ألواح الثلج من أحد المحلات بمدينة الفشن، ونضعها فى براميل بلاستيك نظيفة ثم نقوم بوضع المياه المثلجة داخل الأكياس البلاستيك.

 

وتابع جمال: "ركاب القطارات المميزة هم هدفنا الأول فى ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وعدم توقف القطارات لفترات طويلة داخل المحطات".

 

وقال جمال: نقوم حال توقف القطار بتوزيع أنفسنا على عربات القطارات المميزة نوزع أكياس المياه على الركاب، مشيرا إلى أنهم يجدون استحسانا كبيرا من قبل الركاب.

 

وأكد شباب المبادرة أن فريق نسور الخير له نشاطات إنسانية كثيرة، منها مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بتوصيل وصلات مياه لهم، وسقف الأسطح المسقوفة بالجريد والأشجار.


 
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بنى سويف

مياه بنى سويف

الفشن

قطارات الصعيد

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