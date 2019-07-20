كواليس الاستعدادات لافتتاح كنيسة نجح الدك بالمنيا بحضور سفير الفاتيكان

فى أجواء تملأوها الحب والمودة، انتهى أهالى قرية نجع الدك التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، من بناء كنيستهم للأقباط الكاثوليك "مارجرجس"، بعد أن تم هدمها وإعادة بنائها للتطوير.

قال سامى ناجح، عضو هيئة مكتب الكنيسة، إنه تمت إعادة بناء الكنيسة على مساحة 400 متر، مكونة من 5 طوابق، إذ تم تخصيص الدور الأرضى مكاتب وقاعة لراعى الكنيسة، والدور الثانى للصلاة، والثالث فصول لتعليم الأطفال، والرابع قاعة اجتماعات، والطابق الخامس والأخير كسكن لراعى الكنيس وأية وفود قد تأتى للزيارة.

وأضاف ناجح، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يحضر تدشين وافتتاح الكنيسة يوم السبت 27 يوليو، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزارو، والأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبراشية سوهاج، والأنبا بطرس فهيم مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا، وبحضور عدد من مسلمى وأقباط القرية، كعادتنا فى الصعيد لإظهار روح الحب بيننا.

فيما قال صموئيل فخرى، أحد أهالى القرية، إن حالة الفرحة بين الأقباط وأخواتهم المسلمين تكاد تكون متساوية أثناء أعمال بناء الكنيسة، فأهالى القرية معروف عنهم الحب والمآخاة منذ عشرات السنين.

وأشار فخرى إلى أنه سوف يتم توجيه الدعوة لعدد من المشايخ وأهالى القرية المسلمين لافتتاح الكنيسة، والمشاركة فى فرحتنا، مؤكدًا أن تلك لم تكن المرة الأولى التى يشارك فيها المسلمون افتتاح الكنائس بالمحافظة، ودائمًا ما تظهر روح الحب بيننا جميعًا فى تلك المناسبات.