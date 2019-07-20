سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 09:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

كواليس الاستعدادات لافتتاح كنيسة نجح الدك بالمنيا بحضور سفير الفاتيكان

السبت، 20 يوليه 2019 09:00 ص
كواليس الاستعدادات لافتتاح كنيسة نجح الدك بالمنيا بحضور سفير الفاتيكان كنيسة نجح الدك
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى أجواء تملأوها الحب والمودة، انتهى أهالى قرية نجع الدك التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، من بناء كنيستهم للأقباط الكاثوليك "مارجرجس"، بعد أن تم هدمها وإعادة بنائها للتطوير.

 

قال سامى ناجح، عضو هيئة مكتب الكنيسة، إنه تمت إعادة بناء الكنيسة على مساحة 400 متر، مكونة من 5 طوابق، إذ تم تخصيص الدور الأرضى مكاتب وقاعة لراعى الكنيسة، والدور الثانى للصلاة، والثالث فصول لتعليم الأطفال، والرابع قاعة اجتماعات، والطابق الخامس والأخير كسكن لراعى الكنيس وأية وفود قد تأتى للزيارة.

 

وأضاف ناجح، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يحضر تدشين وافتتاح الكنيسة يوم السبت 27 يوليو، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزارو، والأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبراشية سوهاج، والأنبا بطرس فهيم مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا، وبحضور عدد من مسلمى وأقباط القرية، كعادتنا فى الصعيد لإظهار روح الحب بيننا.

 

فيما قال صموئيل فخرى، أحد أهالى القرية، إن حالة الفرحة بين الأقباط وأخواتهم المسلمين تكاد تكون متساوية أثناء أعمال بناء الكنيسة، فأهالى القرية معروف عنهم الحب والمآخاة منذ عشرات السنين.

 

وأشار فخرى إلى أنه سوف يتم توجيه الدعوة لعدد من المشايخ وأهالى القرية المسلمين لافتتاح الكنيسة، والمشاركة فى فرحتنا، مؤكدًا أن تلك لم تكن المرة الأولى التى يشارك فيها المسلمون افتتاح الكنائس بالمحافظة، ودائمًا ما تظهر روح الحب بيننا جميعًا فى تلك المناسبات.

 
الكنيسة 2
الكنيسة 

الكنيسة
الكنيسة

 
كنيسة نجع الدك بالمنيا
كنيسة نجع الدك بالمنيا

 


المنيا

اخبار المحافظات

كنيسه نجح الدك

اخبار المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على طريق بنها - المنصورة الجديد وأهميته وموعد افتتاحه × 5 معلومات

تعرف على طريق بنها - المنصورة الجديد وأهميته وموعد افتتاحه × 5 معلومات

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

أهداف مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الودية

أهداف مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الودية

تعرفى على طريقة استخدام عصير الليمون للتخلص من حب الشباب

تعرفى على طريقة استخدام عصير الليمون للتخلص من حب الشباب

طعمه حلو بس مشاكله كتير.. اعرفى اضرار الأيس كريم على صحة طفلك

طعمه حلو بس مشاكله كتير.. اعرفى اضرار الأيس كريم على صحة طفلك

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

توقعات بموجة حارة تجتاح شرق ووسط أمريكا خلال اليومين القادمين

توقعات بموجة حارة تجتاح شرق ووسط أمريكا خلال اليومين القادمين

طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

آخرها الفحم.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان فى المنزل

آخرها الفحم.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان فى المنزل

اتجاه لتأجيل الدورى الجديد أسبوعا بسبب أزمة مواعيد كأس مصر

اتجاه لتأجيل الدورى الجديد أسبوعا بسبب أزمة مواعيد كأس مصر

رئيس "المجلس العسكرى السودانى": لن نسلم البشير للجنائية الدولية

رئيس "المجلس العسكرى السودانى": لن نسلم البشير للجنائية الدولية

فيديو.. "قصة بطل" و"حيوهم" و "هو مين" أغانى وطنية للشرطة فى حفل التخرج

فيديو.. "قصة بطل" و"حيوهم" و "هو مين" أغانى وطنية للشرطة فى حفل التخرج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة