ضبط 846 زجاجة مادة خام تستخدم فى التحاليل الطبية داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة

تمكن العميد محمد عتمان، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط 846 زجاجة مادة خام تستخدم فى تحليل العينات (مزارع الدم)، داخل مصنع كواشف معملية بدون ترخيص بالمحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد احمد الخواجه مدير إدارة مباحث التموين بضبط "شريف.ا.م" 40سنة صاحب مصنع كواشف معملية بدون ترخيص بطريق دمرو أول المحلة، وبحوزته 846 زجاجة مادة خام تستخدم فى تحليل العينات( مزارع الدم)، و18زجاجة مادة خام تستخدم فى تحليل عينات الدم، و30عبوة مياه مقطرة سعة 5لتر، و200عبوة فارغ، تحرر المحضر رقم 8292جنح اول المحلة، وتولت النيابة التحقيق.