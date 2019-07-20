ضبط 6 هاربين من أحكام جنائية بحوزة أحدهم سلاح آلى بأسيوط

كانت حملة تحت إشراف العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام ، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن أسيوط وقد إستهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة وتمكنت الحملات من ضبط 6 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم من بينهم شخص بحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية بموكز ساحل سليم ،وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.