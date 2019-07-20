ضبط 43 قضية تموينية في حملة لضبط الأسواق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين حملة مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة من ضبط 43 قضية تموينية منها ضبط علي ا ع م 48 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط "60 " كيلو جرام لحوم.

كمـــا تـــم ضبــــط " 8" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 14" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3" قضايا عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز و" 5" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.