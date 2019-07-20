سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 06:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 43 قضية تموينية في حملة لضبط الأسواق بسوهاج

السبت، 20 يوليه 2019 05:09 م
ضبط 43 قضية تموينية في حملة لضبط الأسواق بسوهاج حملات تموين -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين حملة مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.
 
وقد أسفرت جهود الحملة من ضبط 43 قضية تموينية منها ضبط علي ا ع م  48 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط "60 " كيلو جرام  لحوم.
 
كمـــا تـــم ضبــــط " 8" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 14" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3" قضايا عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز و" 5" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

سوهاج

مديرية التموين بسوهاج

حملة تموينية

مديرية امن سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك

مراجعة ليلة الامتحان.. الطريق إلى لقب الدورى بين الأهلى والزمالك

موجز 6.. المؤتمر الوطنى السابع للشباب ينعقد بالعاصمة الإدارية نهاية يوليو

موجز 6.. المؤتمر الوطنى السابع للشباب ينعقد بالعاصمة الإدارية نهاية يوليو

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

موقع التنسيق يبدأ استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

مسجلا خطر يغتصبان معاقة ذهنيا فيغرق أحدهما فى النيل أثناء هروبه بالجيزة

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ90 مليون جنيه

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة