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صور.. لص يسرق مراوح مسجد بعد صلاة الفجر بالمحلة

السبت، 20 يوليه 2019 09:55 م
صور.. لص يسرق مراوح مسجد بعد صلاة الفجر بالمحلة لص يسرق مراوح مسجد
الغربية – مصطفى عادل

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فوجئ عامل المسجد الكبير بمنطقة منشية البكري ثان المحلة بمحافظة الغربية، بسرقة عدد من المراوح وسلم من المسجد، مستغلا هدوء المنطقة بعد صلاة الفجر، وتسلل إلى المسجد.

وقامت إدارة المسجد بتفريغ كاميرات المراقبة وبالفحص تبين تسلل لص إلى المسجد وسرقة عدد من المراوح، وسلم بطول 10 أمتار، وفر هاربا، وحاول اللص سرقة ماكينة الكهرباء الخاصة بالمسجد إلا انه فشل لثقل وزنها.

وحرر مسئولو المسجد محضرا بقسم شرطة ثان المحلة، لاثبات الواقعة، وقاموا بتسليم مقطع فيديو وصور لقسم الشرطة توضح المتهم أثناء ارتكابه للجريمة.

 

لص يسرق مراوح مسجد (1)
 

 

لص يسرق مراوح مسجد (2)
 

 

لص يسرق مراوح مسجد (3)
 

 

لص يسرق مراوح مسجد (4)
 

 


مدير امن الغربيه

المحله

قسم ثان المحلة

سرقه مراوح

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