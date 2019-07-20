صور.. لص يسرق مراوح مسجد بعد صلاة الفجر بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

فوجئ عامل المسجد الكبير بمنطقة منشية البكري ثان المحلة بمحافظة الغربية، بسرقة عدد من المراوح وسلم من المسجد، مستغلا هدوء المنطقة بعد صلاة الفجر، وتسلل إلى المسجد.

وقامت إدارة المسجد بتفريغ كاميرات المراقبة وبالفحص تبين تسلل لص إلى المسجد وسرقة عدد من المراوح، وسلم بطول 10 أمتار، وفر هاربا، وحاول اللص سرقة ماكينة الكهرباء الخاصة بالمسجد إلا انه فشل لثقل وزنها.

وحرر مسئولو المسجد محضرا بقسم شرطة ثان المحلة، لاثبات الواقعة، وقاموا بتسليم مقطع فيديو وصور لقسم الشرطة توضح المتهم أثناء ارتكابه للجريمة.















