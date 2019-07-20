صور.. انطلاق حملة "قريتى نظيفة" ورفع 120 طن قمامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

انطلقت حملة "قريتى نظيفة" بالمشاركة المجتمعية لرفع كفاءة منظومة النظافة والتشجيع على إنشاء شركات صغيرة للشباب للجمع السكنى للقمامة والفرز من المنبع وتطبيقا لمبادرة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ "كفرالشيخ نظيفة بأهلها" لتحسين الخدمات للمواطنين، فضلا عن أحداث نقلة نوعية بالمحافظة بتقديم خدمات متكاملة أهمها الرصف والنظافة وحماية وتحسين البيئة والإنارة لتمتد إلى مختلف قطاعات الدولة من مرافق وخدمات بالمحافظة من أجل المواطن.

فشهدت قرية سنهور المدينة بمركز دسوق تحت إشراف اللواء خالد مرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمشاركة عدد من شباب وأهالى القرية تحت شعار"قريتى نظيفة"، والتى شاركت فيها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والقرى المجاورة لسنهور" محلة دياى ، كفر مجر ، شباس الشهداء ، محلة ابو على ، كفر العرب"والتى ضمت 19 سيارة نقل ه طن و 6 جرارات" 5 لودرات، بالإضافة الى لودر مشاركة من أهالى سنهور.

قال اللواء خالد مرسي، رئيس مجلس مركز ومدينة دسوق، واستهدفت الحملة شوارع قرية سنهور المدينة الرئيسية والفرعية بالقرية والمداخل ورفع المخلفات وزراعة الأشجار على ترعة سنهور الصغرى، رفع القمامة بشوارع طريف المحطة وبجوار الوحدة الصحية والمعهد الدينى والسنترال ومسجد الطباخين ومسجد الإخلاص ومركز الشباب والسلخانة وشارع داير الناحية والمنشية والزهارة وحارة السبعة ولحف حنونة والطريق البحرى.

وأضاف مرسي، أسفرت أعمال الحملة فى يومها الأول عن رفع 120 طن قمامة من مختلف مناطق وشوارع قرية سنهور، بالإضافة الى تركيب 100 كشاف إنارة، لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين تنفيذا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وعلى جانب آخر قدم محافظ كفرالشيخ، شكره وتقديره، لأهالى قرية سنهور المدينة لمشاركتهم الفعالة والجيدة فى رفع منظومة النظافة بالقرية وحماية البيئة، كما قدم خالص الشكر لرجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بقيادة اللواء خالد مرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وجميع المشاركين.

جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)



جانب من الحملة (4)



جانب من الحملة (5)