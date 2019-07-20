صور إنشاء 5 منشآت ثقافية جديدة بالبحيرة بتكلفة 130 مليون جنية

البحيرة - ناصر جودة

اعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الإنتهاء من إنشاء قصر ثقافة دمنهور على مساحة 1150 متر بتكلفة 60 مليون جنية وقصر ثقافة وادى النطرون على مساحة 5485 متر بتكلفة 30 مليون جنية ومركز ثقافى بقرية كوم الحاصل بمركز الدلنجات على مساحة 450 متر بتكلفة 7 مليون جنية

مشيراً إلى إنه جارى إستكمال بناء قصر ثقافة أبو المطامير على مساحة 1150 متر بتكلفة 25 مليون جنية وكذلك جارى أعمال الإنتهاء من ترميم وتشطيب مكتبة مصر العامة بكفر الدوار كأول فرع من مكتبات مصر العامة خارج عواصم المحافظات على مساحة 1100 متر بتكلفة 8 مليون جنية .

وفى ذات السياق أكد محافظ البحيرة إن قطاع ثقافة البحيرة يشهد رواجاً ثقافياً حيث تم تنفيذ 190 محاضرة ولقاء ثقافى وتم تقديم 33 عرض فنى و8 مسرحيات .

واوضح محافظ البحيرة انه تم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية ومنها تنظيم معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور خلال الفترة من 7 إلى 16 مارس بمشاركة 36 دار نشر بالإضافة إلى إقامة المؤتمر السنوى لأدباء غرب ووسط الدلتا وإستضافة 120 أديب وكاتب بمدينة دمنهور وكذا إستقبال مهرجان الموسيقى العربية على مسرح دار الأوبرا بدمنهور بمشاركة كبار المطربين والموسيقيين بمصر والعالم العربى

مضيفا انه تم إقامة مهرجان دمنهور الدولى السابع للفولكور بدار أوبرا دمنهور بمشاركة 11 فرقة أجنبية على مدار 8 أيام الى جانب اقامة إقامة يوم الثقافة المصرى الإندونيسي بقصر ثقافة وادى النطرون فى 28 مارس بحضور سفير إندونيسيا بالقاهرة

واشار محافظ البحيرة الى حرصه على تقديم الدعم المادى للفرق الفنية بالمحافظة وتوفير الملابس الجديدة لأعضائها والعمل على أحياء فرقة البحيرة للفنون الشعبية .

لافتا إلى إنه تم تنفيذ أول عرض مسرحى للدمج بين ذوى الإحتياجات الخاصة والأسوياء وإنشاء المجلس الأعلى للثقافة بمحافظة البحيرة لوضع المقترحات والرؤى الخاصة لتطوير العملية الثقافية بالمحافظة .

اعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الإنتهاء من إنشاء قصر ثقافة دمنهور على مساحة 1150 متر بتكلفة 60 مليون جنية وقصر ثقافة وادى النطرون على مساحة 5485 متر بتكلفة 30 مليون جنية ومركز ثقافى بقرية كوم الحاصل بمركز الدلنجات على مساحة 450 متر بتكلفة 7 مليون جنية .