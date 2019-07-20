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سكرتير محافظة سوهاج يشهد حفل تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم

السبت، 20 يوليه 2019 11:07 م
سكرتير محافظة سوهاج يشهد حفل تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم
سوهاج – عمرو خلف

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شهد اللواء يسرى خضر، سكرتير عام محافظة سوهاج، مساء اليوم، نيابةً عن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج حفل تجليس نيافة الأنبا "متاؤوس" أسقفا لدير العذراء مريم بالجبل الشرقى بأخميم، وذلك بمقر الدير وفقا لقرار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

ونقل السكرتير العام تهنئة المحافظ إلى نيافة الأنبا متاؤوس بمناسبة ترسيمه أسقفا للدير، متمنيا له السداد والتوفيق، كما هنأ أقباط سوهاج وأقباط أخميم بصفة خاصة، مؤكداً معانى المحبة والتسامح التى تجمع أبناء الشعب السوهاجى مسلمين وأقباط، موجها الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى على هذا الاختيار الموفق، وقال: "نتشرف بوجودنا فى هذا المكان التاريخى العظيم ونتمنى التوفيق للانبا متاؤس فى مهمته الجليلة".

وأعرب الأنبا "متاؤوس" عن شكره لمحافظ سوهاج، والسكرتير العام، والقيادات التنفيذية، والأمنية والشعبية، ورجال الدين الاسلامى على مشاعرهم الطيبة، وكل من حضر الاحتفال، مشيدا بروح المحبة التى لمسها لدى الحضور جميعا، مؤكدا عمق المحبة بين أبناء الشعب المصرى.

وقال "أفتخر بأننى ابن من أبناء هذا الدير"، موجها الشكر لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس على ثقتهم الغالية، متمنيا أن يعينه الله ويوفقه فى مهمته، واستكمال مسيرة الأساقفة السابقين، فى خدمة المكان وإعماره روحيا ورهبانيا.

وأشار إلى أن أخميم مدينة عظيمة فى التاريخ المسيحى، حيث أنجبت قديسين عظماء ومنهم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وانتشرت بها الكنائس، والأديرة، لافتا إلى أن السيدة العذراء مريم قد باركت جبل أخميم الشرقي.

وحضر حفل التجليس كل من عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة اخميم، واحمد الشطورى رئيس حى الكوثر، والشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الدينى للمحافظة، وعدد من الآباء المطارنة والاساقفة، ورجال الدين المسيحى، وأهالى مركز ومدينة أخميم.

 تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم (1)

تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم 
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم (2)
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم 
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم (3)
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم 
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم (4)
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم 
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم (5)
تجليس الأنبا متاؤوس أسقفا لدير العذراء مريم بأخميم 

 

 


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