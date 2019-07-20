ربة منزل تخنق رضيعتها بكيس مخدة لشك زوجها بنسبها بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

تجردت ربة منزل - فى قليوب - من كل مشاعر الإنسانية وتحجر قلبها، حيث قامت بخنق رضيتها بـ"كيس مخدة" بعد أن شك زوجها فى نسبها له لشكه فى سلوك زوجته، وألقت قوات الأمن القبض على الأم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول رضيعة عمرها 21 يوما حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أى آثار إصابات ظاهرة فى جسدها.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتبين أن والدة الرضيعة حضرت صباح اليوم تحمل الرضيعة، وقالت إنها استقيظت فى الصباح فوجدتها فاقدة للوعى وأنها تشك أن تكون ماتت، وبالكشف عنها تبين وفاتها، فيما اتهم والد الرضيعة الأم بأنها السبب فى وفاتها، وبسؤاله قرر أنه كان يشك فى سلوك زوجته، وأنه عقب ولادة الطفلة طلب منها إجراء اختبار "دى إن إيه " لمعرفة عما إذا كانت الطفلة ابنته أم لا فرفضت الأم، وقامت بخنقها بكيس مخدة أثناء نومها ليلا، وألقى القبض على الأم والتحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.