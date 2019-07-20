سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 04:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حاسبات الزقازيق توفر فرص تدريب عالمية لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب لطلابها

السبت، 20 يوليه 2019 04:00 م
حاسبات الزقازيق توفر فرص تدريب عالمية لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب لطلابها جانب من المنح الدراسيه
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
صرح الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق قيام  كلية الحاسبات والمعلومات بتوفير فرص تدريبية عالمية للطلاب داخل الكلية وخارجها على أحدث تكنولوجيا المعلوماتية وعلوم الحاسب ، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تدريبية متنوعة.
 
مؤكدا  أن كلية الحاسبات والمعلومات تحرص على التدريب كجزء أصيل من منظومة العملية التعليمية بالكلية دعم جميع لتنمية مهارات الطالب وإعداده وتأهيله ليكون خريجاً متميزاُ طبقا لمعايير مواصفات جودة التعليم لينا في سوق العمل محلياً وعالمياً من خلال التعاون مع الشركات والهيئات المعنية .
 
وقال الدكتور  خالد الدرندلي عميد الكلية أن الكلية تعمل دائما على اطلاع الطلاب وتدريبهم على أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا في العالم لتواكب التطور السريع في مجال الحاسبات والمعلومات ، مشيرا إلي أنه تم  إستضافة ممثلين لشركة IBM العالمية في ندوة حول الحلول البرمجية لتدريب طلاب الفرقة الثانية والثالثة.
 
     
وأضافت الدكتورة  أمل فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية تسعى للتواصل مع الشركاء الإقليميين في المجال مثل IBM  و ITI لتوفير فرص تدريب حقيقية تحت إشراف الكلية لضمان جودة المادة العلمية وجدية التدريب، ولذلك فإن الكلية قد قامت بتوفير فرص تدريبية للمعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين من خلال هذه المؤسسات في بداية الصيف حتى يتمكنوا من تدريب الطلاب خلال شهري يوليو وأغسطس هذا العام.
 
   
 
 وعن العلاقات بين الكلية والشركة، أوضح المهندس أحمد عبدالباقي من فريق IBM انه خلال الثلاث سنوات الماضية تم تدريب واعتماد ما يزيد على 500 طالب بالإضافة إلى 45 عضو من هيئة التدريس ومعاونيهم من الكلية على أحدث تكنولوجيات تقدمها شركة IBM. كما تم دعم مجموعة من مشروعات التخرج بالبرمجيات أو الدعم الفني المطلوب.
 
 كما تحدث المهندس أحمد عبدالباقي عن مسابقة IBM Digital Nation Africa لإيجاد حلول برمجية إبداعية لمشاكل التلوث في مصر. ثم قامت المهندسة  انجي مصطفى درويش بعرض مجموعة خطوات عملية لكتابة السيرة الذاتية وتكوين واجهة رقمية تساعد في التوظيف في المكان المناسب. وتخلل اللقاء موضوعات تفاعلية مع الطلاب وتوزيع الشركة لبعض الهدايا الرمزية للطلاب تشجيعاً لهم. تكريم الدكتورة  نسرين الصابر لمجهوداته في الإشراف على التدريب في الاعوام السابقة. ثم تحدث م. أحمد عبدالباقي عن واحدة من أحدث تكنولوجيات الشركة وهي Business Intelligence  ذكاء الأعمال.
 
وأوضحت الدكتورة نسرين الصابر، منسق التدريب الصيفي بالكلية أنه هذا العام يتم تدريب دفعة الفرقة الثانية على تطبيقات الموبايل Mobile Applications (Android)  ونظم المعلومات الجغرافية GIS والفرقة الثالثة على البيانات الضخمة Big Data بالتعاون مع شركة IBM و الشبكات Networks  وبرمجة الويب Front End  و .Net و واجهات المستخدم وخبراته UX/UI مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.
 
 
received_706284866488155
 

 


الشرقية

محافظة الشرقية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ60 مليون جنيه

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ60 مليون جنيه

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. احذر 10 أخطاء أثناء تسجيل الرغبات فى التنسيق

لطلاب الثانوية العامة.. احذر 10 أخطاء أثناء تسجيل الرغبات فى التنسيق

"العدالة والأفاعى" وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" و"صوت الأمة" يرصد تاريخ عداء الإخوان لقضاة مصر.. كيف حرض "البنا" وسيد قطب على هدم المؤسسة القضائية؟ تفاصيل محاولات الاختراق والتشويه وقوائم الاستهداف والاغتيالات

"العدالة والأفاعى" وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" و"صوت الأمة" يرصد تاريخ عداء الإخوان لقضاة مصر.. كيف حرض "البنا" وسيد قطب على هدم المؤسسة القضائية؟ تفاصيل محاولات الاختراق والتشويه وقوائم الاستهداف والاغتيالات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة