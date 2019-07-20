حاسبات الزقازيق توفر فرص تدريب عالمية لتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب لطلابها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

صرح الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق قيام كلية الحاسبات والمعلومات بتوفير فرص تدريبية عالمية للطلاب داخل الكلية وخارجها على أحدث تكنولوجيا المعلوماتية وعلوم الحاسب ، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تدريبية متنوعة.

مؤكدا أن كلية الحاسبات والمعلومات تحرص على التدريب كجزء أصيل من منظومة العملية التعليمية بالكلية دعم جميع لتنمية مهارات الطالب وإعداده وتأهيله ليكون خريجاً متميزاُ طبقا لمعايير مواصفات جودة التعليم لينا في سوق العمل محلياً وعالمياً من خلال التعاون مع الشركات والهيئات المعنية .

وقال الدكتور خالد الدرندلي عميد الكلية أن الكلية تعمل دائما على اطلاع الطلاب وتدريبهم على أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا في العالم لتواكب التطور السريع في مجال الحاسبات والمعلومات ، مشيرا إلي أنه تم إستضافة ممثلين لشركة IBM العالمية في ندوة حول الحلول البرمجية لتدريب طلاب الفرقة الثانية والثالثة.

وأضافت الدكتورة أمل فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية تسعى للتواصل مع الشركاء الإقليميين في المجال مثل IBM و ITI لتوفير فرص تدريب حقيقية تحت إشراف الكلية لضمان جودة المادة العلمية وجدية التدريب، ولذلك فإن الكلية قد قامت بتوفير فرص تدريبية للمعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين من خلال هذه المؤسسات في بداية الصيف حتى يتمكنوا من تدريب الطلاب خلال شهري يوليو وأغسطس هذا العام.

وعن العلاقات بين الكلية والشركة، أوضح المهندس أحمد عبدالباقي من فريق IBM انه خلال الثلاث سنوات الماضية تم تدريب واعتماد ما يزيد على 500 طالب بالإضافة إلى 45 عضو من هيئة التدريس ومعاونيهم من الكلية على أحدث تكنولوجيات تقدمها شركة IBM. كما تم دعم مجموعة من مشروعات التخرج بالبرمجيات أو الدعم الفني المطلوب.

كما تحدث المهندس أحمد عبدالباقي عن مسابقة IBM Digital Nation Africa لإيجاد حلول برمجية إبداعية لمشاكل التلوث في مصر. ثم قامت المهندسة انجي مصطفى درويش بعرض مجموعة خطوات عملية لكتابة السيرة الذاتية وتكوين واجهة رقمية تساعد في التوظيف في المكان المناسب. وتخلل اللقاء موضوعات تفاعلية مع الطلاب وتوزيع الشركة لبعض الهدايا الرمزية للطلاب تشجيعاً لهم. تكريم الدكتورة نسرين الصابر لمجهوداته في الإشراف على التدريب في الاعوام السابقة. ثم تحدث م. أحمد عبدالباقي عن واحدة من أحدث تكنولوجيات الشركة وهي Business Intelligence ذكاء الأعمال.

وأوضحت الدكتورة نسرين الصابر، منسق التدريب الصيفي بالكلية أنه هذا العام يتم تدريب دفعة الفرقة الثانية على تطبيقات الموبايل Mobile Applications (Android) ونظم المعلومات الجغرافية GIS والفرقة الثالثة على البيانات الضخمة Big Data بالتعاون مع شركة IBM و الشبكات Networks وبرمجة الويب Front End و .Net و واجهات المستخدم وخبراته UX/UI مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.