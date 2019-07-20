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توقيع الكشف الطبى على 799 مواطن بالمجان فى سوهاج

السبت، 20 يوليه 2019 12:59 م
توقيع الكشف الطبى على 799 مواطن بالمجان فى سوهاج قوافل طبيه
سوهاج محمود مقبول

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أنهت اليوم إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات والتى تم تنفيذها بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم  فى إطار مبادرة " حياة كريمة"  للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 
 ومن جانبها قالت الدكتورة لمياء مبارك منسق القوافل الطبية أن القافلة عملت على مدار بقرية الأحايوة شرق دائرة مركز أخميم  وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 799  حالة مرضية وتم غحالة عددا من الحالات المرضية  للمستشفيات وزارة الصحة لإجراء العماليات اللازمة لها وتم إجراء عدد من التحليل وتوقيع الكشف المبكر لضغط والسكر .
 
وأضافت لمياء أن القافلة شملت تخصصات  " باطنه ،اطفال، جلدية ،مسالك بولية،عظام،جراحه، نسا وولادة ،اسنان بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل .
 
 وأكدت لمياء أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة  وحرصاً من الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري الأكثر فقرا .
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سوهاج

حياة كريمة

قوافل طبيه

مديرية الصحة بسوهاج

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