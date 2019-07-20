سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 10:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد الطلاب فى آخر يوم لاختبار القدرات بكلية التربية النوعية جامعة أسوان

السبت، 20 يوليه 2019 09:33 ص
توافد الطلاب فى آخر يوم لاختبار القدرات بكلية التربية النوعية جامعة أسوان جامعة أسوان
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت كلية التربية النوعية وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، حيث شهدت اليوم السبت مقرات اختبارات القدرات إقبالاً كبيرا من الطلاب في آخر أيام الاختبارات.

وتجري اختبارات القدرات بقسمي التربية الفنية والموسيقية في كلية التربية النوعية بجامعة أسوان،  ويؤدي خلالها  الطلاب الامتحانات في قاعات امتحانية مجهزة  في سهولة ويسر وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو علي مستوي الجمهورية، وتستمر حتى  اليوم السبت 20 يوليو، لكليات "الإعلام و التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية".

 وتنتهى الفترة المقررة من قبل مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لحجز اختبارات القدرات "أون لاين" على موقع التنسيق،  اليوم السبت، 20 يوليو، للمتقدمين لاختبارات القدرات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.


جامعة اسوان

تربية نوعية

اختبارات

ثانوية عامة

تنسيق 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

كل أهداف الجمعة.. الجزائر تحقق المجد الإفريقي فى أحضان القاهرة

كل أهداف الجمعة.. الجزائر تحقق المجد الإفريقي فى أحضان القاهرة

مشاهدة جماعية فى ميادين أسبانيا للموسم الجديد من La Casa De Papel

مشاهدة جماعية فى ميادين أسبانيا للموسم الجديد من La Casa De Papel

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على طريق بنها - المنصورة الجديد وأهميته وموعد افتتاحه × 5 معلومات

تعرف على طريق بنها - المنصورة الجديد وأهميته وموعد افتتاحه × 5 معلومات

أهداف مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الودية

أهداف مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند الودية

تعرفى على طريقة استخدام عصير الليمون للتخلص من حب الشباب

تعرفى على طريقة استخدام عصير الليمون للتخلص من حب الشباب

طعمه حلو بس مشاكله كتير.. اعرفى اضرار الأيس كريم على صحة طفلك

طعمه حلو بس مشاكله كتير.. اعرفى اضرار الأيس كريم على صحة طفلك

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

توقعات بموجة حارة تجتاح شرق ووسط أمريكا خلال اليومين القادمين

توقعات بموجة حارة تجتاح شرق ووسط أمريكا خلال اليومين القادمين

طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة