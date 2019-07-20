توافد الطلاب فى آخر يوم لاختبار القدرات بكلية التربية النوعية جامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

استقبلت كلية التربية النوعية وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، حيث شهدت اليوم السبت مقرات اختبارات القدرات إقبالاً كبيرا من الطلاب في آخر أيام الاختبارات.

وتجري اختبارات القدرات بقسمي التربية الفنية والموسيقية في كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، ويؤدي خلالها الطلاب الامتحانات في قاعات امتحانية مجهزة في سهولة ويسر وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر، أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو علي مستوي الجمهورية، وتستمر حتى اليوم السبت 20 يوليو، لكليات "الإعلام و التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية".

وتنتهى الفترة المقررة من قبل مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لحجز اختبارات القدرات "أون لاين" على موقع التنسيق، اليوم السبت، 20 يوليو، للمتقدمين لاختبارات القدرات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.