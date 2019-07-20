تنفيذ 7 مشروعات للإسكان بالبحيرة بتكلفة 355 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الانتهاء من عدد 7 مشروعات إسكان بمدن ومراكز المحافظة بلغت تكاليفها الاستثمارية 355 مليون جنيه وتضم 2529وحدة سكنية .

وأشار محافظ البحرة إلى الانتهاء من إنشاء 964 وحدة بمركز ومدينة وادى النطرون و60 وحدة بحوش عيسى و 352 وحدة ببدر و 226 وحدة بالدلنجات 210 وحدة بكفر الدوار و 716 وحدة بكفر الدوار، بالإضافة إلي إنه قد تم الانتهاء من إعمار قرية الامل "عفونه سابقا " التى تضم 96 منزل على مساحة 200متر

وأكد محافظ البحيرة على استكمال مبنى مديرية الإسكان و مبنى الحماية المدنية و رفع كفاءة الوحدة المحلية بمركز ومدينة بدر .