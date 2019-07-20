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السبت، 20 يوليه 2019 01:55 م
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تنفيذ 7 مشروعات للإسكان بالبحيرة بتكلفة 355 مليون جنيه

السبت، 20 يوليه 2019 01:35 م
تنفيذ 7 مشروعات للإسكان بالبحيرة بتكلفة 355 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الانتهاء من عدد 7 مشروعات إسكان بمدن ومراكز المحافظة بلغت تكاليفها الاستثمارية  355 مليون جنيه وتضم 2529وحدة سكنية .

 

وأشار محافظ البحرة إلى الانتهاء من إنشاء 964 وحدة بمركز ومدينة وادى النطرون  و60 وحدة بحوش عيسى و 352 وحدة  ببدر و 226 وحدة بالدلنجات 210 وحدة بكفر الدوار  و 716 وحدة بكفر الدوار، بالإضافة إلي إنه قد تم الانتهاء من  إعمار قرية الامل "عفونه سابقا " التى تضم 96 منزل على مساحة 200متر

 

وأكد محافظ البحيرة على استكمال مبنى مديرية الإسكان و مبنى الحماية المدنية و رفع كفاءة الوحدة المحلية بمركز ومدينة بدر .

 

 


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