تنفيذ 487 حكم في حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 940 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 487 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة .

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 64 قضية تموينية متنوعة، و63 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، وقضية اتجار بالمخدرات، وتنفيذ 207 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.