سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 487 حكم في حملة مكبرة بالفيوم

السبت، 20 يوليه 2019 04:13 م
تنفيذ 487 حكم في حملة مكبرة بالفيوم حمله امنيه -ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 940 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 487 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة .
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 64 قضية تموينية متنوعة، و63 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، وقضية اتجار بالمخدرات، وتنفيذ 207 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.
 

الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات الأمنية بالفيوم

تنفيذ الأحكام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ60 مليون جنيه

سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ60 مليون جنيه

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

أحمد المحمدي يزين التشكيلة المثالية لكأس أمم افريقيا 2019

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

صوفى تيرنر تنشر صور شهر العسل مع زوجها جو جوناس

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

الخارجية تؤكد ضرورة الالتزام بالدخول لدول الاتحاد الأوروبى عبر الدولة مانحة التأشيرة

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

"المصرى مايعرفش يعنى إيه فشل".. إشادة عالمية بحفل ختام كأس الأمم الأفريقية.. الكاف: حفل بسيط ومبهج.. "آس" الإسبانية: مصر أبهرت العالم بحفلى بداية ونهاية الكان.. والصحافة العربية تشيد بتنظيم المونديال الأفريقى

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

على عبد العال مهنئا الرئيس بنجاح تنظيم أمم أفريقيا: مصر صدقت فيما تعهدت به

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

مقطع محذوف جديد من فيلم Avengers: Endgame

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر يطوف العاصمة بحافلة مكشوفة احتفالا بكأس أمم أفريقيا

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

استقبال حافل للخضر بعد العودة إلى الجزائر بكأس أمم أفريقيا 2019.. صور

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. احذر 10 أخطاء أثناء تسجيل الرغبات فى التنسيق

لطلاب الثانوية العامة.. احذر 10 أخطاء أثناء تسجيل الرغبات فى التنسيق

"العدالة والأفاعى" وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" و"صوت الأمة" يرصد تاريخ عداء الإخوان لقضاة مصر.. كيف حرض "البنا" وسيد قطب على هدم المؤسسة القضائية؟ تفاصيل محاولات الاختراق والتشويه وقوائم الاستهداف والاغتيالات

"العدالة والأفاعى" وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" و"صوت الأمة" يرصد تاريخ عداء الإخوان لقضاة مصر.. كيف حرض "البنا" وسيد قطب على هدم المؤسسة القضائية؟ تفاصيل محاولات الاختراق والتشويه وقوائم الاستهداف والاغتيالات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة