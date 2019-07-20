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تنفيذ 44 مشروع تنمية ريفية وإنتاج الغذاء للسيدات ببنى سويف

السبت، 20 يوليه 2019 12:59 م
تنفيذ 44 مشروع تنمية ريفية وإنتاج الغذاء للسيدات ببنى سويف تنمية المشروعات - ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعى ببنى سويف عن تنفيذ 35 مشروعا تنمية ريفية بقيمة 133 ألف جنيه، وكذلك 9 مشروعات لتطوير دور المرأة الريفية في إنتاج الغذاء بقيمة 27 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تقرير عرضه اليوم السبت على المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وكشف خلاله عن  الانتهاء من إجراءات حج الجمعيات الأهلية، وتنظيم 6  ندوات للمشرفين، فضلا عن صرف 211 قرض، و50 مساعدة عاجلة، والبت في 45 شكوى للمواطنين .

وأشار التقرير أيضا إلى إبرام بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات لتأهيل 510 منزل بالقرى الأكثر احتياجا، وتنفيذ 23 مشروع بقيمة 95 ألف جنيه، وجاري تنفيذ 100 مشروعا بقيمة 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري تطوير مكاتب التأهيل الاجتماعي التي تخدم فئة الإعاقة من خلال دعمها بأجهزة حاسب آلي اللازمة لعملية الربط بين مكاتب التأهيل الاجتماعي وإدارة التأهيل بالمديرية والإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.

وتضمن التقرير أن المديرية عقدت مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات رعاية الأيتام والمسنين لتخريج أخصائي على مستوى عال، ومهنية للسيدات والأسر المنتجة، وأخرى للمكفوفين، علاوة على تنظيم رحلات ترفيهية سياحية للشباب بجمعيات المجتمع المحلي، وندوات توعية دينية بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر الشريف.

 


التضامن الاجتماعى

محافظ بنى سويف

مشروعات تنميه ريفيه

انتاج الغذاء

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