سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 20 سفينة و283 شاحنة بضائع و324 سيارة بوانئ البحر الأحمر

السبت، 20 يوليه 2019 01:35 م
تداول 20 سفينة و283 شاحنة بضائع و324 سيارة بوانئ البحر الأحمر شاحنة بضائع - ارشيفية
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 20 سفينةـ تم تداول 4 آلاف طن ردة و283 شاحنة بضائع و324 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4 آلف طن ردة و135 شاحنة و198 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 148 شاحنة بضائع و126سيارة.

 

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Navigator M .

 

 


موانى البحر الأحمر

السويس

اخبار السويس

حركه الملاحه

موانى السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. وعاظ وواعظات فى مطارات وموانئ مصر لتوعية الحجاج بمناسك الحج

صور.. وعاظ وواعظات فى مطارات وموانئ مصر لتوعية الحجاج بمناسك الحج

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة