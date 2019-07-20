تداول 20 سفينة و283 شاحنة بضائع و324 سيارة بوانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 20 سفينةـ تم تداول 4 آلاف طن ردة و283 شاحنة بضائع و324 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4 آلف طن ردة و135 شاحنة و198 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 148 شاحنة بضائع و126سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امانة والنوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين ايلة وبريدج بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Navigator M .