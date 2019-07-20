تحرير 84 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 84 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 41 محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و22 محضر لاصحاب المستودعات، 20 محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر

من ناحية أخرى، أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى جارى رصف شارع بجوار الوحدة المحلية بالمصيلحة ربط المرصوف بالمرصوف بشبين الكوم وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 370 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% وذلك 222 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .