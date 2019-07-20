تجديد حبس أم وصديقها لبيعهما طفلتها عبر فيس بوك بالإسكندرية 15يوما

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس أم وصديقها والسمسار، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامها ببيع طفلتها بعد ولادتها بـ3 ساعات داخل مستشفى الشاطبى بمحافظة الإسكندرية بالاشتراك مع صديقها وأحد الأشخاص الذين يديرون صفحة لبيع الأطفال مقابل 65 ألف جنيه.

وجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية لهم عدة تهم منها الاتجار بالبشر وعرض طفلة للبيع، واستخدام فيس بوك لارتكاب الجريمة، وتعرض الطفلة للخطر، واتهام الأم وصديقها بالزنا.

وكان قد أمر المستشار خالد عبد القوى، وكيل النائب العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني لهم،مع خضوع كلا من الأم وصديقها والطفلة لتحليل الدي إن أيه، وإيداع الطفلة حديثة الولادة بحضانة مستشفى رأس التين والتي صادر لها قرار إيداعها في دار رعاية المعثور عليهم تحت إشراف لجنة حماية الطفولة، وفيما حملت القضية رقم 1104 لسنة 2019 إدارى المنشية.

تعود الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية منذ أكثر من 3 شهور صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحمل أسم "أطفال للتبني مقابل مادي للأسرة"، يديرها شخص يدعى "م.خ" من المنشية،يقوم من خلالها بعرض أطفال للبيع مقابل أجر مادى يحصل عليها الأسرة.

خلال عملية المتابعة للصفحة، قامت سيدة تدعى "و.ا" من مواليد 92 أى تبلغ من العمر 27 سنة من منطقة الإبراهيمية، وصديقها "ك.ب" من مواليد 91 من محافظة كفر الشيخ، بالتواصل مع الشخص الذي يدير الصفحة لبيع الأطفال مقابل مبالغ مادي تتقاضاه على ذلك.

بناء على إذن من النيابة، قام ضابط من إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتواصل معهم – على أنه مشترى، بهدف الإيقاع بهم متلبسين، وتم بالفعل الاتفاق فيما بينهم على بيع الطفلة مقابل 65 ألف جنيه تحصل الأم وصديقها على مبلغ 50 ألف جنيه و15 ألف جنيه للوسيط وهو الشخص الذي يدير صفحة "الفيس بوك".

وأسفرت التحريات إلى أنه فى يوم 16 يوليو الجارى دخلت الأم مستشفى الشاطبى من أجل ولادة طفلتها، الوقت الذى ينتظر فيه صديقها والسمسار والمشترى ولادتها داخل المستشفى، بالفعل بعد 3 ساعات من ولادة الطفلة تمت عملية البيع داخل المستشفى وتم إلقاء القبض على المتهمين.