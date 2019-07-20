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الكشف على 2068 مريض فى قافلة طيبة بالشرقية

السبت، 20 يوليه 2019 10:42 ص
الكشف على 2068 مريض فى قافلة طيبة بالشرقية قوافل طبيه
الشرقية - إيمان مهني

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية "بحر البقر 2"  التابعة لمركز ومدينة الحسينية، والتى قامت توقيع الكشف الطبى المجانى على 2068 مريض من أهالى القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وتم تحويل 19 حالة  تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

 

 واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الجراحة العامة، الباطنه، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية " .

 

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وأيضاً توعية لترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور  محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

 
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صحة الشرقية

بحر البقر

قوافل علاج

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