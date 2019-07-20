سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 07:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يعلن بدء عملية نوعية فى محافظة صنعاء باليمن

السبت، 20 يوليه 2019 06:00 ص
التحالف العربى يعلن بدء عملية نوعية فى محافظة صنعاء باليمن قوات التحالف العربى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن البدء بعملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.
 
وطلب تحالف دعم الشرعية - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية فجر اليوم السبت - من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف.
 
وأوضح بيان التحالف أن الأهداف العسكرية تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية، منوها إلى الدفاعات الجوية لتلك الميليشيات تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
 
وفي سياق متصل، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية على مناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة كان يتحصن بها مليشيا الحوثي الإيرانية
 
وقال قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي في تصريحات صحيفة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على سلسلة مرتفعات جبلية "نجد الفارس" وإحكام السيطرة النارية على "وادي الفحلوين" المطل على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد معارك شرسة خاضها الجيش الوطني مع مسلحي الميليشيات الانقلابية.
 
وفي محافظة الجوف قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش اليمني على مواقع تمركزها في غرب المحافظة.
 
وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.
وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
 

تحالف دعم الشرعية

اليمن

صنعاء

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام للترويج للموسم الجديد

نجوم Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام للترويج للموسم الجديد

أرقام مصرية صامدة فى كأس أمم أفريقيا 2019

أرقام مصرية صامدة فى كأس أمم أفريقيا 2019

رسميا.. أستون فيلا الإنجليزي يضم محمود تريزيجيه

رسميا.. أستون فيلا الإنجليزي يضم محمود تريزيجيه

طاقم عمل فيلم Fast & Furious 9 يهدى "فان ديزل" سيارة فى عيد ميلاده

طاقم عمل فيلم Fast & Furious 9 يهدى "فان ديزل" سيارة فى عيد ميلاده

16 نصيحة عند تقديمك شكوى للنيابة الإدارية.. تعرف عليها

16 نصيحة عند تقديمك شكوى للنيابة الإدارية.. تعرف عليها

صحف العالم تحتفى بتتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.. صور

صحف العالم تحتفى بتتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.. صور

100 مليون صحة: حركة الطفل تحمية من الأمراض وتجعل عضلاته أقوى وثقته بنفسه أعلى

100 مليون صحة: حركة الطفل تحمية من الأمراض وتجعل عضلاته أقوى وثقته بنفسه أعلى

البترول: توقعات بانخفاض استيراد المنتجات البترولية 8% للعام الحالى

البترول: توقعات بانخفاض استيراد المنتجات البترولية 8% للعام الحالى

بعد أبولو 11.. هل تنجح ناسا فى إعادة البشر إلى القمر؟

بعد أبولو 11.. هل تنجح ناسا فى إعادة البشر إلى القمر؟

في 23 يوم ..كاردى بى تحصد أكثر من 26.5 مليون مشاهدة بـpress على "يوتيوب"

في 23 يوم ..كاردى بى تحصد أكثر من 26.5 مليون مشاهدة بـpress على "يوتيوب"

جهاز بدر يطرح تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد العيد

جهاز بدر يطرح تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بعد العيد

قلق إيطالى من تمويلات قطر المشبوهة.. ضبط صاروخ قطرى فى إيطاليا دليل على دعمها الإرهاب.. تقرير: الدوحة تمول أعضاء "الإخوان" لبث الكراهية فى أوروبا.. وسالفينى يغير موقفه ويصفها بالدولة الداعمة للتطرف

قلق إيطالى من تمويلات قطر المشبوهة.. ضبط صاروخ قطرى فى إيطاليا دليل على دعمها الإرهاب.. تقرير: الدوحة تمول أعضاء "الإخوان" لبث الكراهية فى أوروبا.. وسالفينى يغير موقفه ويصفها بالدولة الداعمة للتطرف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة