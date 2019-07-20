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افتتاح التطوير الشامل لوحدة الكلى بشربين لاستيعاب 30 مريضا في الجلسة الواحدة

السبت، 20 يوليه 2019 03:08 م
افتتاح التطوير الشامل لوحدة الكلى بشربين لاستيعاب 30 مريضا في الجلسة الواحدة الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن افتتاح أعمال التطوير الشامل بوحدة الغسيل الكلوي بمركز طب الأسرة بكفر الوكالة التابعة لمركز شربين.

 

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد تم تنفيذ أعمال تجديد وتطوير كامل وشامل لوحدة الغسيل الكلوي، ورفع الكفاءة وتطوير لجميع صالات الغسيل وأعمال السباكة بالوحدة، كما تم إضافة ماكينة غسيل كلوي للمركز لتصبح القدرة الإستيعابية ٣٠ مريضا في الجلسة الواحدة.

 

وأضاف بأنه قد تمت أعمال تطوير بمعمل التحاليل الطبية فيما يخص البنية التحتية وكذلك الحديقة الخارجية للمركز.

 

 وأشار إلى وجود أعمال تطوير ورفع كفاءة بالعديد من الوحدات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة، ومن المقرر افتتاحها تباعا بمجرد الانتهاء منها، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية مميزة لجميع المرضى.

 

 


الدقهلية

شربين

كفر الوكالة

وحدة غسيل الكلى

مركز الكلى

الصحة

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