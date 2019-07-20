اضبط مخالفة.. الكلاب الضالة تحتل شوارع منطقة الفلل ببنها.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

اشتكى أهالى قرية منطقة الفلل بمدينة بنها فى القليوبية من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة، وكأنها المسيطر على تلك الشوارع، مما يصيب الأهالى بالقلق حيال أبنائهم عند النزول إلى تلك الشوارع، مطالبين بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة ومواجهة الكلاب الضالة من خلال انتشار حملات الطب البيطرى بالقليوبية.

وفى هذا السياق قال أشرف أبو السعد، أحد الأهالى، إن الكلاب الضالة أصبحت منتشرة بشكل كبير فى الوقت الأخير بشوارع منطقة الفلل ببنها، على الرغم من أنها من المناطق الراقية بالمدينة، وأصبح الأهالى فى حالة كبيرة من الرعب على الأطفال من أن يقعوا فريسة لتلك الكلاب الضالة التى أصبحت تسيطر على الشوارع وكأنها ملّاكا لتلك الشوارع.

وطالب الأهالى، مديرية الطب البيطرى بسرعة التدخل لمواجهة تلك الكلاب الضالة، حفاظا على الأطفال والمواطنين من خطر تلك الكلاب، والقضاء عليها بدلا من وقوع كوارث بسببها.



الكلاب الضالة تحتل شوارع منطقة الفلل ببنها (1)



الكلاب الضالة تحتل شوارع منطقة الفلل ببنها (2)