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بمنطقة الفلل فى بنها..

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية يطلق حملة لمواجهة الكلاب الضالة

السبت، 20 يوليه 2019 09:30 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ القليوبية يطلق حملة لمواجهة الكلاب الضالة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تواصل مع الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بشأن الشكوى التي نشرها "اليوم السابع" عن انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الفلل ببنها، وسيطرتها على الشوارع وخوف الأهالي على أطفالهم من تلك الكلاب.

و أكد المحافظ لـ"اليوم السابع" أنه تم سن حملة بالمنطقة على الكلاب بحضور مدير عام الصحة العامة والمجازر، وبعض المواطنين وممثلين عن التربية والتعليم، لمواجهة تلك الكلاب الضالة، والتي انتهت بالقضاء الآمن على 16 كلب ضال، حفاظا على صحة المواطنين من الانتشار المكثف للكلاب الضالة بتلك المنطقة.

 وكان قد اشتكى أهالى قرية منطقة الفلل بمدينة بنها فى القليوبية من انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة، وكأنها المسيطر على تلك الشوارع، مما يصيب الأهالى بالقلق حيال أبنائهم عند النزول إلى تلك الشوارع، مطالبين بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة ومواجهة الكلاب الضالة من خلال انتشار حملات الطب البيطرى بالقليوبية.

 وقال أشرف أبو السعد، أحد الأهالى، إن الكلاب الضالة أصبحت منتشرة بشكل كبير فى الوقت الأخير بشوارع منطقة الفلل ببنها، على الرغم من أنها من المناطق الراقية بالمدينة، وأصبح الأهالى فى غاية الرعب على الأطفال من أن يقعوا فريسة لتلك الكلاب الضالة التى أصبحت تسيطر على الشوارع وكأنها تملك تلك الشوارع.

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

الطب البيطري الكلاب الضالة

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