سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

19 يوليو.. انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة لاختيار نقيب المحافظة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:06 م
19 يوليو.. انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة لاختيار نقيب المحافظة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة، إجراء عمليات التصويت بالانتخابات بالمحافظة لاختيار رئيس النقابة الفرعية، خلفا للمهندس عادل رزق، لوفاته، وذلك يوم الجمعة 19 يوليو 2019، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساء.
 
ودعا رئيس لجنة الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بالمشاركة فى الانتخابات، فى مقر النقابة بدمنهور، مشيرا إلى أنه فى حال وجود إعادة على منصب رئيس نقابة البحيرة، فسيتم إجرائها يوم الجمعة 26 يوليو 2019.

نقابة المهندسين

انتخابات المهندسين بالبحيرة

انتخابات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين بالبحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد نقابة المهندسين يلتقى السفير المصرى بتونس.. صور

السبت، 29 يونيو 2019 05:45 م

نقابة المهندسين تشارك بمؤتمر الهندسة والأمن الغذائى فى أفريقيا بتونس

السبت، 29 يونيو 2019 11:41 ص

نقابة المهندسين تفوز برئاسة مجموعة شمال أفريقيا فى اتحاد المنظمات الهندسية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:47 م

صور.. مهندسون من 8 دول أفريقية يزرعون أشجارا لدولهم بنادى نقابة المهندسين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:19 ص

أكثر من 2000 رسالة أسبوعيا.. نقابة المهندسين تطلق مركزا لخدمة أعضائها خارج مصر

السبت، 08 يونيو 2019 06:00 ص

نقابة المهندسين تعد لمؤتمر حول النقل الحضرى على مستوى الوطن العربى

الخميس، 06 يونيو 2019 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة