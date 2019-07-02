10 وصايا أمنية لقضاء إجازة صيف سعيدة .. تعرف عليها

بدأت إجازة "الصيف" ويحرص خلالها المواطنين على التنزه وقضاء الإجازة بعيدًا عن المنزل، والبعض يفضل قضائها فى المناطق الساحلية.
ويقدم "اليوم السابع" 10 نصائح لقضاء إجازة صيف ساحلية أمنة.
1- قبل مغادرة المنزل تأكد من إحكام مقبس الغاز والكهرباء والماء.
2- عدم ترك منقولات ومتعلقات شخصية مرتفعة الثمن داخل المنزل دون تأمينها.
3- أغلق الباب والنوافذ بإحكام وتأكد من عدم وجود منفذ للتسلل داخل المنزل.
4- فى حالة السفر لمسافات طويلة تأكد من سلامة السيارة وأفحصها جيدًا
5- التزم بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.
6 - انتبه للطريق وتعاون مع رجال المرور.
7- احرص على وجود حقيبة إسعافات أولية داخل السيارة.
8- تأكد من احتفاظك ببطاقة هويتك وأوراقك الثبوتية.
9- احرص على الابتعاد عن مناطق التكدس والزحام.
10- فى حالة تعرضك لأى مشكلة الجأ إلى أقرب دورية أمنية.
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