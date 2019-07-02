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10 وصايا أمنية لقضاء إجازة صيف سعيدة .. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:00 ص
10 وصايا أمنية لقضاء إجازة صيف سعيدة .. تعرف عليها المصايف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بدأت إجازة "الصيف" ويحرص خلالها المواطنين على التنزه وقضاء الإجازة بعيدًا عن المنزل، والبعض يفضل قضائها فى المناطق الساحلية.

ويقدم "اليوم السابع" 10  نصائح لقضاء إجازة صيف ساحلية أمنة.
 

1- قبل مغادرة المنزل تأكد من إحكام مقبس الغاز والكهرباء والماء.

2- عدم ترك منقولات ومتعلقات شخصية مرتفعة الثمن داخل المنزل دون تأمينها.

3- أغلق الباب والنوافذ بإحكام وتأكد من عدم وجود منفذ للتسلل داخل المنزل.

4- فى حالة السفر لمسافات طويلة تأكد من سلامة السيارة وأفحصها جيدًا

5- التزم بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة.

6 - انتبه للطريق وتعاون مع رجال المرور.

7- احرص على وجود حقيبة إسعافات أولية داخل السيارة.

8- تأكد من احتفاظك ببطاقة هويتك وأوراقك الثبوتية.

9- احرص على الابتعاد عن مناطق التكدس والزحام.

10- فى حالة تعرضك لأى مشكلة الجأ إلى أقرب دورية أمنية.


اجازة صيف

المصيف

مناطق ساحلية

اسعافات اولية

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