وفاة الشيخ خالد نجل حاكم الشارقة وإعلان الحداد بالإمارات وتنكس الأعلام

كتب مصطفى عنبر

نعت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة ..

// بسم الله الرحمن الرحيم ..

" يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي " .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر السلوان.

وأمر رئيس دولة الإمارات بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام .