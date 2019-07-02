وزير الخارجية الأردنى يبحث هاتفيا مع نظيره الليبى قضية الأردنيين المختطفين

عمان (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية و شؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى خلال اتصال هاتفى مع نظيره اللليبى محمد الطاهر سيالة قضية المواطنين الاردنيين الثلاثة المختطفين فى ليبيا منذ شهر أغسطس الماضى.

وشدد الصفدى خلال الاتصال -حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة وإعادتهم الى المملكة، مطالبا بتمكين المختطفين من العودة إلى ذويهم سالمين.

من جهته، أكد الوزير الليبى اهتمام بلاده بالموضوع، موضحا أن سبب التأخر فى الافراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات الليبية التى سلمتهم لميليشيا أخرى و نجحت السلطات مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.

ونوه بأنه يتابع الموضوع شخصيا بتوصية من رئيس المجلس الرئاسى الليبي.

يذكر أن وزارة الخارجية الأردنية قد أصدرت بالسابق أكثر من بيان أكدت فيه بأن الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة الاردنية تتابع وبشكل يومى حادثة اختطاف المواطنين الاردنيين الثلاثة فى ليبيا، وانها منذ حادثة الاختطاف أجرت العديد من الاتصالات مع الجانب الرسمى الليبى وارسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية فى عمان بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أنه تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسى الوطنى الليبى فايز السراج للمملكة فى شهر ديسمبر الماضي، كما بحث وزير الخارجية الأردنى فى أكثر من مناسبة مع الرئيس الليبى ومع وزير الخارجية الليبى هذه القضية، مؤكدا حث الجهود من أجل الإفراج عنهم.