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هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل ..الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:49 ص
هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل ..الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر محطات وقود
إعداد: أحمد يعقوب مروة الغول -إسلام سعيد

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خمس سنوات من العمل الدؤوب، والخطط المُحكمة، وبرامج الإصلاح الشاملة، قادت حتى الآن إلى ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجارى، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعليين.

بدءا من 2014 أطلقت الدولة برنامجا طموحا لإصلاح الاقتصاد وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية، وعبرت 4 محطات فاصلة، والآن يقترب القطار من محطته الأخيرة، مسجلا الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة.

الآن تنتهى مصر من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، بما يعزز قدرات المؤسسات الحكومية على استهداف الفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين، ما ساعدها على مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ضبط الموازنة العامة وتخفيف الضغط على المصروفات.

 

للتعرف على كيف أنقذت الدولة محدودى الدخل اقرأ أيضا..

- لازم نفهم.. أسباب ترشيد دعم المواد البترولية والطبقات المستفيدة.. فيديو

- الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

- فيديو.. الشريحة الأخيرة لترشيد دعم الوقود.. وداعا للإهدار.. مزيد من رعاية محدودى الدخل

- "أنت البطل".. المواطن المصرى سر نجاح الإصلاح الاقتصادى.. تحمل القرارات الصعبة وساهم فى سرعة إنجاز المنظومة.. زيادة الاستثمارات وخفض البطالة أهم الإنجازات.. ونواب: الدولة تسعى لمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية

 
 
 

"الشريحة الأخيرة".. الحكومة تنجح على مدار 5 سنوات فى ترشيد النزيف المالى.. المواطن المصرى بطل برنامج الإصلاح.. وتوجيه الحصيلة لبرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم

- قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

 


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