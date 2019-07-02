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نقيب المعلمين: انتهينا من مناقشة 18 مادة من 85 بقانون النقابة بالبرلمان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:51 م
نقيب المعلمين: انتهينا من مناقشة 18 مادة من 85 بقانون النقابة بالبرلمان خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة شاركت لمدة 3 أيام فى جلسات لجنة التعليم، بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء خلال تلك المناقشات من 18 مادة من إجمالى 85 مادة يشملها القانون.
 
وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب يناقش كل مواد القانون سواء تقدمت النقابة بتعديلات لها، أم لا، مشيرا إلى أن لجنة التعليم كاملة، برئاسة الدكتور سامى هاشم، يشاركون بالجلسات، وممثلين عن وزارات العدل والمالية، والتربية والتعليم، أيضا، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد الجلسات الجديدة لمناقشة باقى مواد القانون.
 
كانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد أعلنت خلال اجتماعها، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من النائب هانى النواصرة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، من حيث المبدأ.
 
ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

 


نقابة المعلمين

قانون نقابة المعلمين

نقيب المعلمين

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