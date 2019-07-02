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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل مصنع فى الوايلى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:10 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل مصنع فى الوايلى حريق مصنع - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الوايلى، بندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخلفات داخل مصنع فى دائرة القسم، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق مخلفات داخل مصنع فى الوايلى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المصانع فى الوايلى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردونًا أمنيًا وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
 
 
 
 
 

حريق مصانع

حريق مصنع فى الوايلى

محكمه جنوب القاهره

نيابه الوايلى

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