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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:21 م
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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة الموجز والارصاد

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الاخبار:

 

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
 

سفير أوغندا بالقاهرة: تنظيم بطولة الـ"كان" عكس ثِقل مصر الاقتصادى والأمنى

هنأ السفير الأوغندى بالقاهرة سام ميل سوبيليا، الرئيس عبد الفتاح السيسى بنجاحه فى تنظيم بطولة الأمم الافريقية، وظهورها أمام العالم بشكل يليق بدولة أفريقية، وفى وقت قياسى أسندت فيه اسناد البطولة إلى مصر، بما يعكس ثقل مصر الأمنى الاقتصادى وارتفاع مستوى المعيشة الذى ظهر فى ازدحام المباريات رغم أسعار الـ vip والدرجة الأولى.

 

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

مع انطلاق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد كأولى المحافظات يتم فيها تشغيل المنظومة الجديدة تجريبيا أصبح للمواطن وللأسرة بأكملها حق العلاج الكامل بدون حد أقصى من الرعاية الطبية.

 

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

فى خطوة تعكس الاستقرار الذى باتت تشهده الدولة المصرية منذ سنوات، وضع مجلس السياحة والسفر العالمى مدينة القاهرة ضمن قائمة المدن المرشحة لاستقبال المزيد من السائحين خلال السنوات القليلة المقبلة، بجانب كلاً من دلهى ومانيلا وبانكوك وموسكو، إلا أن المجلس نصح فى الوقت نفسه حكومات تلك الدول بالبدء بشكل عاجل فى الاستعداد بالبنى التحتية للزيادات المتوقعة خلال العقد المقبل فى عدد السائحين.

 

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

قبل التوجه لمكتب تنسيق الكليات العسكرية بالكلية الحربية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 / 7/2019، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، يجب على الطلاب المتقدمين معرفة مجاميع القبول بالكليات العسكرية.

 

30 ألف طالب يؤدون امتحان الدور الثانى بالدبلومات الفنية

كشفت الإحصاء الرسمى لنتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية، أنه يوجد قرابة 30 ألف طالب وطالبة يؤدى امتحانات الدور الثانى والتى تنطلق 27 يوليو الجارى

 

بنك الاستثمار الأوروبى يبحث مع مصر الاستثمار فى الطاقة الشمسية والرياح

استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط وبنك الاستثمار الأوروبى لإعادة الأوسط بالبنك والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .

 

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات قليلة سيكون العالم، على موعد مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وهى كسوف الشمس الكلى، والذى تترقبه الكرة الأرضية، ويأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا ويتفق مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.

 

الحكومة تستهدف توقيع اتفاقيات بـ14 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية بـ2020

تضمنت موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من البرامج الرئيسية التى تندرج تحتها مجموعة من البرامج الفرعية، ويهدف البرنامج الرئيسى الأول إلى توفير الموارد التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة 2018/2022، ويندرج تحته البرنامج الفرعى "التعاون مع شركاء التنمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والثنائية".

 

تعرف على رأى دار الإفتاء فى فرضية عقيقة المولود (فيديو)

ردت دار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال أحد المتابعين حول عمل عقيقة للمولود جاء نصه:"عندى ولد وبنت وعايز اعملهم عقيقة وإمكانياتى محدودة".


الأرصاد

موجز اخبار مصر

الافتاء

كسوف الشمس

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