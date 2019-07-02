منها الجبن والزيتون.. ترامب يهدد بفرض تعريفات جديدة على منتجات أوروبية

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب هدد بفرض تعريفة جديدة على منتجات أوروبية تقدر بـ4 مليارات دولار تشمل الجبن، وويسكى اسكتلندى والزيتون، مما زاد الضغط على الاتحاد الأوروبى فى خلاف طويل بشأن دعم الطائرات.

وأصدر مكتب الممثل التجارى الأمريكى قائمة تضم 89 عنصرا إضافيا - بما فى ذلك الزيتون والجبن الإيطالى والهولندى، ويسكى اسكتلندى، وويسكى أيرلندى، ومكرونة، وقهوة ولحم خنزير - قد تواجه فرض الرسوم الجمركية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المنتجات التى تبلغ قيمتها 21 مليار دولار والتى تم الإعلان عنها كأهداف محتملة للتعريفة الجمركية فى شهر أبريل، تشمل جبن الروكفورت والنبيذ والشمبانيا وزيت الزيتون والمأكولات البحرية مثل المحار. تتضمن القائمة الأخيرة أيضًا عددًا من منتجات النحاس والمعادن الأخرى.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من التوصل إلى هدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بفرض رسوم جمركية على الطائرات والجرارات والمواد الغذائية فى خلاف تجارى متبادل أثاره دعم الطائرات المقدم إلى شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج ومنافستها الأوروبية إيرباص.