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ممثلة السياحة الأوغندى: اتفقنا على تبادل زيارات شركات السياحة المصرية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:24 م
ممثلة السياحة الأوغندى: اتفقنا على تبادل زيارات شركات السياحة المصرية جانب من الاحتفاليه
كتبت – هناء أبو العز تصوير: السعودى محمد

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قالت نانسى عبد الهادى، ممثلة وزارة السياحة الأوغندية، والمرافقة للوفد الأوغندى المتابع لبطولة الأمم الأفريقية، إنه يتم العمل على تشجيع الاستثمار والتجارة والسياحة بين الدولتين، من خلال تبادل المعرفة بين الشعوب.

وأضافت نانسى فى، كلمتها على هامش تنظيم احتفالية بمناسبة تأهل أوغندا للدور الـ16 فى بطولة الأمم الأفريقية، أن الوفد المكون من وزير السياحة والبرلمانين والسفير الأوغندى وعدد من رجال الأعمال التقوا خلال زيارتهم مصر، بأعضاء غرفة شركات السياحة، وبعض كبار رجال السياحة المصرية، وتم الاتفاق على تنظيم trip fam لعدد من الشركات المصرية لزيارة أوغندا، وعمل ورش عمل مع الشركات الأوغندية لتنشيط السياحة البينية بين البلدين.

ولفتت ممثلة وزارة السياحة الأوغندية، إلى أنه يتم العمل على تشجيع الشعب المصريين بزيارة أوغندا التى تتميز بطيبة شعبها، والأكلات الشعبية لديها، والثقافة الفلكورية والموسيقى، بالإضافة إلى أنها أكبر وطن للشمبانزى.

 

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اوغندا

المنتخب الأوغندى

السياحة فى اوغندا

برلمان اوغندا

وزير الرياضة الاوغندى

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