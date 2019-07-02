سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مكافحة الفساد بالعدل يوجه بعض شكاوى شهر يونيو للجهات المختصة للتحقيق

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:38 م
مكافحة الفساد بالعدل يوجه بعض شكاوى شهر يونيو للجهات المختصة للتحقيق وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال قطاع مكافحة الفساد والشكاوى برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، مجموعة من الشكاوى التى تلقها القطاع من مواطنين وجهات خلال شهر يونيو الماضى إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة للتحقيق فيها وبيان مدى صحتها.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن القطاع تلقى ما يقرب مجموعة من الشكاوى خلال شهر يونيو الماضى، ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة وهيئات قضاة حول وقائع فساد وبيرقراطية داخل الجهاز الإدارى بالدولة.

وأشارت المصادر، إلى أن القطاع قامت بفحص كل ما ورد إليه من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق فى الواقعة أو الحفظ فى حالة عدم صحتها.

كما تم توجيه بعض الشكاوى المتعلقة بجهات أخرى غير مختصة بها وزارة العدل على مساعد الوزير للقطاع الذى امر بإحالتها إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن متابعة الشكاوى المحالة مع الجهات المختصة لحين الفصل فيها.

وذكرت المصادر، أن الشكاوى الواردة للقطاع متنوعة منها ما هو متعلق بالنزاع على أراضي، وبعضها مقدم ضد تعنت بعض الموظفين فى بعض المصالح الحكومية، وأخرى خاصة بنزاعات أسرية حيث يتم ارسال الشكاوى إلى القطاعات او الجهات المختصة للرد عليها والفصل فيها، كماحبيبي  يتم إحالة ما يخص المسائل الخاصة بالقضاة إلى قطاع التفتيش للبت فيها.

ويواصل قطاع مكافحة الفساد والشكاوى أحد أزرع وزارة العدل فى مكافحة الفساد والوقاية منه، تلقى الشكاوى من المواطنين وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أو عليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.

وحددت وزارة العدل وسائل ارسال الشكاوى للقطاع أما عن طريق اليد أو البريد أو لالفاكس أو عن طريق البرقيات التلغرافية أو عن طريق البوابة الإليكترونية.


شكاوى المواطنين

قطاع الشكاوى

وزارة العدل

مكافحة الفساد والشكاوى

النيابة العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. وزيرا العدل والتخطيط ومحافظ القاهرة يفتتحون تطوير محكمة شمال القاهرة.. المستشار عبد الرحيم: نستهدف التسهيل على المواطن ضمن منظومة المحاكم المميكنة.. هالة السعيد: المرحلة القادمة تشمل الوادى الجديد والفيوم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:58 م

وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ3 من مفتشي الإدارة العامة للمرشدين السياحيين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:04 م

وزارة العدل تنتهى من تطوير وميكنة 130 محكمة نهاية الشهر الجارى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:33 ص

وزير العدل: استخدام تكنولوجيا المعلومات بالمدفوعات الحكومية يقضى على الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 12:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة