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مقتل شرطى شيشانى جراء اعتداء مسلح على حاجز أمنى غربى البلاد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:00 ص
مقتل شرطى شيشانى جراء اعتداء مسلح على حاجز أمنى غربى البلاد عناصر من الشرطة الشيشانية
جروزنى /أ ش أ/

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لقى شرطى شيشانى مصرعه، الإثنين، جراء اعتداء مسلح على حاجز أمنى فى أحد الطرقات غربى البلاد.

وقالت وزارة الداخلية فى الشيشان - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الحادث وقع اليوم فى أحد الحواجز الأمنية بمنطقة أتشخوى مارتان غرب الجمهورية"، موضحة أن رجلا مجهولا دنا من أحد رجال الشرطة عند الحاجز وأصابه بطعنة سكين، قبل أن يلقى قنبلة يدوية فى المكان ويقتل برصاص رجال الأمن.

وأوضحت أن الشرطى المعتدى عليه فقد لقى حتفه متأثرا بجراحه وهو فى طريقه إلى المستشفى، وجرى إرسال محققين إلى مكان الحادث، ولا تزال الجهود جارية حاليا لمعرفة هوية المهاجم.

 


مقتل شرطى شيشانى

الشيشان

أخبار الشيشان

العنف فى الشيشان

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