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مدينة فارسكور بدمياط تعلن عن وظيفة تربى .. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:09 م
مدينة فارسكور بدمياط تعلن عن وظيفة تربى .. تعرف على الشروط منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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اعلنت الوحدة المحلية لمدينة فارسكور بدمياط عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين لمزاولة مهنة التربي ومساعد التربي بمركز ومدينة فارسكور بناءاً على موافقة لجنة الجبانات المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم 297 لسنة 2019،وذلك إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو الجارى وحتى يوم الأربعاء 24يوليو الجارى.
 
وتضمن الشروط : يكون على ديانة من يزاول دفن موتاهم وعلما بالأحكام الدينية، مجيداً للقراءة والكتابة، بالغاً سن الرشد، حسن السير والسلوك .
 
يتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بفارسكور ومرفق به المستندات الآتية :- طلب للوحدة المحلية مقدم من الطالب، عدد 3 صورة شخصية حديثة ، صحيفة الحالة الجنائية، تقديم مايفيد إجادة القراءة والكتابة، صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية والأصل للإطلاع .

فارسكور

الوحدات المحلية

وظيفة تربى

محافظ دمياط

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