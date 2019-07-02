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محافظة سوهاج تبحث زيادة الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:54 م
محافظة سوهاج تبحث زيادة الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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عقد اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا موسعاً، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل زيادة الموارد الذاتية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد.

وأوضح السكرتير العام أنه تم خلال الاجتماع مناقشة 9 مقترحات أساسية لزيادة موارد المحافظة، جاء فى مقدمتها العمل على استكمال إجراءات تقنين الأراضى المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من المناجم والمحاجر الخاصة بالمحافظة، بالإضافة إلى إعادة دراسة المشروعات الإنتاجية، والعمل على تطويرها وحل مشكلات المشروعات المتعثرة، والنظر فى إلغاء المشروعات التى لا تحقق عائداً .

وقال "خضر" إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة زيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجرى وملاك الوحدات السكنية والأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد، مشيراً إلى أهمية طرح حق استغلال أصول المحافظة بالمزاد العلني، وإعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق بالمحافظة.

ولفت سكرتير عام المحافظة أن الاجتماع تناول إعادة النظر فى القيم الإيجارية لأصول المحافظة، لتتوافق مع الحالة الاقتصادية الحالية، والبحث عن طرق مبتكرة لإستغلالها، فضلا عن بحث سبل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال فى المشاركة فى المشروعات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقدات للمتقاعسين عن السداد.

حضر الاجتماع 27 من المجموعة الاقتصادية، والدكتور عمر الحادى المستشار العلمى للمحافظة، ومديرى عموم إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، والميزانية، والمحاجر، ومسئول منظومة التقنين، ومديرى إدارات المشتريات، والأملاك، والاستثمار بالديوان العام، ومديرى المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.


 

 


سوهاج

المستثمرين

الموارد الذاتية

المشروعات الانتاجية

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